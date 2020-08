Recherche un vieux dessin animé

Je m'installe Inscrit: 23/05/2005 16:11 Post(s): 144 Karma: 504





http://www.filedropper.com/recktificationdecodforlanmpguncommp4-lecteurmultimdiavlc2020-08-1202-28-08

http://www.filedropper.com/recktificationdecodforlanmpguncommp4-lecteurmultimdiavlc2020-08-1202-29-41



J'ai trouvé ces extraits qui servent de transition dans une video youtube, donc évidemment la musique n'est pas celle du dessin animé d'origine et normalement il n'y a pas de texte en plein milieu non plus.

La tête du saxophone qui commande à l'orchestre devrait être parlant ! Ça l'est pour moi ! xD



Contribution le : Aujourd'hui 02:41:49