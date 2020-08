Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Comment s'appliquer de la crème solaire dans le dos quand vous êtes seules mesdames #1

Tchairo



Vous navigateur est trop vieux Une femme utilise un rouleau pour s'appliquer de la crème solaire dans le dos (Source)

Aujourd'hui 10:27:12

Hebus25 Re: Comment s'appliquer de la crème solaire dans le dos quand vous êtes seules mesdames #5

Je suis accro Inscrit: 30/01/2008 14:27 Post(s): 1105 Karma: 1332 Je ne comprendrais jamais les gens qui ont besoin de se moquer de personnes qui trouvent une solution à un problème.



Franchement c'est loin d'être con et c'est efficace.

Aujourd'hui 11:04:27