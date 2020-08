Options du sujet Imprimer le sujet

-MaDJiK- Série Une minute avant, episode 91 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 3440 Karma: 1132

Je cherche l'épisode 91: l'invention du pantalon

de la série Une minute avant



https://fr.wikipedia.org/wiki/Une_minute_avant



Avant tous les épisodes étaient disponibles sur le site de Canal+, mais il ne reste que quelques épisodes sur YouTube

Impossible de trouver celui-ci, si quelqu'un a une idée...





Un autre épisode pour le plaisir:



