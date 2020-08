Options du sujet Imprimer le sujet

_Servietsky_ La vie quotidienne des Français sous l'occupation 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 2792 Karma: 3564



La vidéo est sortie il y a deux semaines, désolé je suis un peu à la bourre, mais j'ai trouvé les témoignages touchant alors j'ai eu envie de partager

Contribution le : Aujourd'hui 21:55:07