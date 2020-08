Options du sujet Imprimer le sujet

Vassili44 La question est vite répondue - JP Fanguin Feat. MC Roger (MC Richard) 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 06/08 02:22:24 Post(s): 46

La question est vite répondue - JP Fanguin Feat. MC Roger (MC Richard)



Commentaire marrant sous la vidéo :



Citation : J’ai fait écouter ça à mon chien, il m’a abandonné sur une aire d’autoroute La question est vite répondue - JP Fanguin Feat. MC Roger (MC Richard)Commentaire marrant sous la vidéo :Citation :

Contribution le : Hier 23:48:11