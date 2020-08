Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Il sauve un homme d'une électrocution #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42215 Karma: 17775 En Inde, un homme est victime d'une électrisation en baissant la grille de son magasin.



Contribution le : Aujourd'hui 14:01:37

FanadeReusKo Re: Il sauve un homme d'une électrocution #3

@Daybatsu



Il a failli faire une grosse connerie à 15 secondes.

Contribution le : Aujourd'hui 14:25:07