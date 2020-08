Options du sujet Imprimer le sujet

Daybatsu Dans les prisons de Daesh 1 #1

Je suis accro Inscrit: 01/09/2010 13:02 Post(s): 1512 Karma: 156

Syrie : Brut a pénétré dans les prisons où sont détenus les combattants de Daesh



Je suis tombé sur cette vidéo qui présente une prison ou des membres de Daesh sont détenus, j'ai trouvé ça interessant on trouve rarement des reportages qui montre ça

Contribution le : Aujourd'hui 16:15:48