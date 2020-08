Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une policière sauve un homme bloqué sur une voie ferrée

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42221 Karma: 17780 La policière Erika Urrea sauve un homme de 66 ans bloqué avec son fauteuil roulant sur un passage à niveau à Lodi, en Californie.





Aujourd'hui 16:54:32

gazeleau

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2195 Karma: 1740 :-[] il était -1



... Apparemment le train a heurté la victime à la jambe.







@bixouille Une coupure nette ne saigne pas immédiatement, surtout sur un membre amorphe. Il faut tout de même procéder à un point de compression rapidement pour éviter une trop forte baisse de pression sanguine une fois que les vaisseaux se dilateront. D'un autre côté une coupure nette cicatrise vite, après suture.







@Maitre_Cube Tu as un bel os, tu sais ?

Aujourd'hui 17:10:28

bixouille

Je viens d'arriver Inscrit: 17/09/2004 09:31 Post(s): 82 Vu que ses pieds étaient floutés à la fin, je pensais que le train avait roulé dessus, mais aucun trace de sang ni rien... Étrange.

Aujourd'hui 17:10:50

Maitre_Cube

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 243 Karma: 406 gazeleau @bixouille



Effectivement, je me suis fait ouvrir correctement la main, et pareil c'était tellement propre que ça saignait pas.



Image dispo ici, j'ai pas mis l'aperçu car c'est un peu dégeu...



https://k.img.mu/E8fKzd.jpg

https://k.img.mu/ylQXiN.gif Effectivement, je me suis fait ouvrir correctement la main, et pareil c'était tellement propre que ça saignait pas.Image dispo ici, j'ai pas mis l'aperçu car c'est un peu dégeu...

Aujourd'hui 17:51:36

Maitre_Cube

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 243 Karma: 406 gazeleau c'est le tendon quand c'était tout frais on en voyait 3, qui bougeaient. c'est le tendonquand c'était tout frais on en voyait 3, qui bougeaient.

Aujourd'hui 17:57:37

Variel

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11951 Karma: 4206 @Maitre_Cube Quand je me suis ouvert la main, j'ai pu voir les tendons qui pendouillaient…

Ça pissait d'enfer, mais par contre aucune douleur ressentie avant l'opération.

Aujourd'hui 18:12:40