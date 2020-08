Options du sujet Imprimer le sujet

record du monde du 100m nage libre

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 3688 Karma: 3022 Un jeune oiseau (aucune idée de l'espèce) est doucement relâché près d'une rivière et celui-ci s'enfuit à toute vitesse à la nage



Blague à part, impressionnant. Il ne s'est pas mangé un caillou, au bout ?Blague à part, impressionnant.

