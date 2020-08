Duel de petits chiens + Chute du petit chat

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42227 Karma: 17784

Des petits chihuahuas se disputent pour une assiette de cassoulet (je sais, c'est pas vraiment du cassoulet) .





Adorable Chihuahua Brothers Growl Over Baked Beans || ViralHog





Un chat s'amuse... et c'est la chute !





Careless Cat Falls Off Table While Playing With Stuffed Animal || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 21:54:02