Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66979 Karma: 29113

Vélo sur un ponton





Guy Fails While Riding Bike on Dock and Falls in Pond - 1123796



Escalier Fail





Guy Slips on Flight of Stairs - 1114911



Trottinette Fail





Woman Riding Scooter Faceplants and Keeps Lying Straight on Street - 1134029

Contribution le : Aujourd'hui 07:39:34