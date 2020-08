Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Automobiliste guitariste + Grue vs Crématorium 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66982 Karma: 29113 Un automobiliste joue de la guitare au volant à Auckland, Nouvelle-Zélande





Musician Multitasks on Auckland Motorway || ViralHog



Grue vs Crématorium





Crane Crushes Crematorium || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:10:01

FMJ65 Re: Automobiliste guitariste + Grue vs Crématorium 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9645 Karma: 2878 1. Je ne savais pas que Honda produisait déjà des voitures autonomes de niveau 5 .... !



2. Il y a des façon plus simple pour détruire une petite bicoque !

Et trop fort l'opérateur : il arrive à faire basculer sa grue sans aucune charge !!!! Chapeau, encore un bon !

Contribution le : Aujourd'hui 09:13:05