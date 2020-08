Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 66989 Karma: 29123

Un garde côte sort un chien tombé dans l'eau à Santiago Wharf, Pagadian City, Philippines





Coast Guard Rescue Doggy in Distress || ViralHog



Une Jeep percute un bateau sur une remorque à Sedalia, Colorado





Jeep Flips New Boat after Proceeding through Stop Sign || ViralHog

