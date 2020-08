Options du sujet Imprimer le sujet

demos C'est beau la Belgique 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 06/01/2016 17:58 Post(s): 59 Karma: 74

Tu me promets



C'est presque exactement l'inverse des genres de musique que j'écoute mais ça m'a touché

Contribution le : Aujourd'hui 21:03:17

espalemit Re: C'est beau la Belgique 0 #2

Je suis accro Inscrit: 29/04/2016 00:49 Post(s): 764 Karma: 488 Je capte pas trop l'intérêt de mettre ça ici (sauf si c'est toi).

Contribution le : Aujourd'hui 21:16:07