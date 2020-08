Beyrouth : rencontre exclusive avec les victimes de l’explosion

Je viens d'arriver Inscrit: 06/08 02:22:24 Post(s): 49





Hugo de la chaîne Hugo Décrypte fera une petite série de vidéo sur ce qui s'est passé à Beyrouth et ce qui va se passer. C'est sa première vidéo ici et je la trouve excellente car elle donne un aperçu concret de l'après explosion etc. Globalement j'adore cette chaîne d'info.

Contribution le : Aujourd'hui 23:05:44