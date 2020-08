Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Petite chute à vélo 1 #1

Lors du tour de Lombardie remporté par Fuglsang, le jeune Remco Evenepoel est sorti miraculé d'une chute d'un pont. Le Belge, qui est tombé d'une dizaine de mètres, s'en sort avec seulement des contusions à la jambe.





