Remkage Mon petit chevreau 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 11/05/2008 01:31 Post(s): 3910 Karma: 4172



Lien arte tv :



Mon petit chevreau



Une petite animation en stop motion pas pour les enfants.



Une mère sauve sa portée de chevreaux en ouvrant l’estomac du loup qui vient de les dévorer. Mais elle est incapable de retrouver le petit dernier. Où est Toruku ?





Contribution le : Aujourd'hui 22:22:10