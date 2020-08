Options du sujet Imprimer le sujet

AlTi5 Une course poursuite dans un parc

Norwegian Police Dramatic Car Chase With Armed Robbers

LeFreund

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 3201 Karma: 7854 Il me semble qu'elle est déjà passée, mais elle fait toujours plaisir à voir.

Loucheux

J'aime glander ici Inscrit: 01/09/2013 23:46 Post(s): 8074 Karma: 4833 Je ne sais pas à quel point l’image déforme les proportions, mais le moment où il passe à fond sur le pont avec peu d’espace sur les côtés est impressionnant.

espalemit

Je ne sais pas à quel point l’image déforme les proportions, mais le moment où il passe à fond sur le pont avec peu d’espace sur les côtés est impressionnant.

Je pense que l'effet fish eye est en cause Citation :Je pense que l'effet fish eye est en cause

carpet_bombing

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 3970 Karma: 2475



Sacré norvégien !



Édit : d'ailleurs il me semblait que les poursuites la bas étaient interdites ! Du coup surprenant de les voir en mod badass dans le parc ! On a eu la même y'a pas longtemps !Sacré norvégien !Édit : d'ailleurs il me semblait que les poursuites la bas étaient interdites ! Du coup surprenant de les voir en mod badass dans le parc !

