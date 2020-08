Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses Le repenti de la Terre Plate Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Merci d'avance Pendant le confinement, j'avais vu via 9gag une vidéo d'un youtubeur anglais (il me semble, vu l'accent) qui avait fait un certain buzz puisque cette personne était l'un des activistes les plus actifs à propos de la théorie de la terre plate et il expliquait dans cette vidéo à quel point il avait été aveuglé et il expliquait l'argument décisif qui l'avait fait changé d'avis.(c'était peut-être deux vidéos différentes)Je n'y avais pas prêté plus d'attention car je pensais la "mode" de la terre plate finie, assommée par la logique mais j'ai récemment eu l'occasion de discuter du sujet avec une personne qui y croyait mordicus. C'était assez déroutant. C'était la même sensation de devoir expliquer à quelqu'un pourquoi l'eau mouille alors qu'il n'y croit pas. Bref.J'aimerai retrouver cette vidéo mais j'ai beau essayer cette dernière heure, rien à faire. Je dois mal m'y prendre mais en même temps, je ne suis pas la personne la plus familière de ce milieu ou même simplement de Youtube.Merci d'avance

