Drift d'un camion-benne + Un papa sauve son enfant avec son pied

Un camion-benne fait un drift pour se placer près d'une excavatrice dans une carrière à Chesterfield, en Angleterre.





Dump Truck Drifting in to Be Loaded || ViralHog





Un enfant chute d'un canapé mais est retenu par le pied de son papa.





Man Uses his Foot to Grab Son and Save him From Falling - 1133476

Contribution le : Aujourd'hui 11:10:26