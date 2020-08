Un chat tombe sur un homme

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42240 Karma: 17823

Un chat tombe du 6ème étage d'un immeuble et atterrit sur un vieil homme qui promène son chien dans une rue de Harbin, en Chine. L'homme a été assommé sous la violence du choc. Blessé au niveau de la nuque, il a passé 23 jours à l'hôpital.





Golden retriever stops cat after it falls from building and knocks over its owner in China

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:02