Puce RFID dans des masques

> "Une puce RFID passive dans mon masque ! On me traque !"

> Possède un smartphone des millions de fois plus puissant, qui stocke et émet de données personnelles en continu.

Contribution le : Aujourd'hui 13:47:24