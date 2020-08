Huawei et fin de licence Android

Je suis accro Inscrit: 16/03/2015 13:40 Post(s): 539 Karma: 931





Pour ton smartphone il me semble que tous les téléphones étant sorti avant l'interdiction n'ont aucun soucis à se faire.



EDIT: non finalement après recherche effectivement ton smartphone ne sera plus mis à jour, reste à voir ce que compte faire Huawei. Ton seul moyen risque de devoir bidouiller et mettre une ROM alternative.



Source Ce qui est "drôle" avec cette gueguerre c'est que c'est les américains contre les chinois mais que ça fait surtout chier les européens..EDIT: non finalement après recherche effectivement ton smartphone ne sera plus mis à jour, reste à voir ce que compte faire Huawei. Ton seul moyen risque de devoir bidouiller et mettre une ROM alternative.

Contribution le : Aujourd'hui 15:30:09