baliboudou

Je suis accro Inscrit: 29/11/2018 17:09 Post(s): 587 Karma: 764 Si toi aussi ça t'énerve quand tu croises des gens qui ne portent pas de masques.





Shooting Masks onto People's Faces

Tchairo





Imagines, Paf ! Les pti vieux qui n'ont pas leur masque dans la rue ! ExcellentImagines, Paf ! Les pti vieux qui n'ont pas leur masque dans la rue !

