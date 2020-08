Options du sujet Imprimer le sujet

Rayflex Un chien se promène avec un pied 1 #1

https://www.diariolibre.com/actualidad/video-perro-se-pasea-por-calle-de-santiago-con-pierna-humana-en-la-boca-MI20828884



Le 17 août un chien errant a été filmé en train de se promener fièrement avec un pied humain dans les rues de Santiago en République Dominicaine. Il semblerait que le membre viendrait d'une poubelle de l'hôpital universitaire qui se situe à proximité

