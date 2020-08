Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un chien sur un canapé fait tomber son jouet par terre 3 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7033 Karma: 5699



Mais c'est tellement une grosse feignasse qu'il hurle au lieu d'aller le rechercher.^^

Contribution le : Aujourd'hui 17:11:28