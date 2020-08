Un plongeur fait la rencontre d'un requin grande-gueule

Options du sujet Imprimer le sujet

Diver Spots Rare Megamouth Shark off Indonesia's Komodo Island



La vidéo date de 2017 et n'a rien d'extraordinaire, sauf le type de requin rencontré ici : en effet, il est assez rare d'en voir. Selon wikipedia, seuls 117 individus de cette espèce ont été recensés. Autant dire pas beaucoup.

