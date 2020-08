Un chevreuil pisté par un loup

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7045 Karma: 5711





Dans la forêt de Monte Comado, au nord de l'Espagne, une personne a filmé un chevreuil traqué par un loup. On voit le loup renifler et prendre exactement le même chemin que le chevreuil dans le bois.







Vidéo originale



Cette vidéo est un peu pourrie (tentatives ratées de faire un truc vaguement épique), alors je mets la version reddit beaucoup plus épurée. Dans la forêt de Monte Comado, au nord de l'Espagne, une personne a filmé un chevreuil traqué par un loup. On voit le loup renifler et prendre exactement le même chemin que le chevreuil dans le bois.Cette vidéo est un peu pourrie (tentatives ratées de faire un truc vaguement épique), alors je mets la version reddit beaucoup plus épurée.

