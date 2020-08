Un scorpion un peu agaçant (qui se voit dans la nuit)

Options du sujet Imprimer le sujet

Petite vidéo sur un scorpion qui est phosphorescent quand on l'éclaire avec une lumière UV. Il s'agit du scorpion Giant Desert Hairy Scorpion en anglais du fait des poils qui recouvrent tout une partie de son corps (ces poils servant à repérer ses proies). Petite vidéo sur un scorpion qui est phosphorescent quand on l'éclaire avec une lumière UV. Il s'agit du scorpion Hadrurus Arizonensis , appeléen anglais du fait des poils qui recouvrent tout une partie de son corps (ces poils servant à repérer ses proies).

