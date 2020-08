Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67046 Karma: 29187

Elle cherche son téléphone dans les toilettes.

Le téléphone n'a pas survécu mais il était assuré





Digging for Treasure at the Bottom of a Portapotty || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 11:33:58