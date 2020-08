Options du sujet Imprimer le sujet

Tchairo Manquer de recevoir le crochet d'une grue + Erreur dans la matrice 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 7053 Karma: 5735



Vous navigateur est trop vieux





2) Une erreur dans le revêtement du sol



Vous navigateur est trop vieux 1) Un homme manque de recevoir le crochet d'une grue sur lui (Source) 2) Une erreur dans le revêtement du sol (Source)

Contribution le : Aujourd'hui 15:02:38

Maitre_Cube Re: Manquer de recevoir le crocher d'une grue 0 #2

Je m'installe Inscrit: 21/03/2016 17:28 Post(s): 249 Karma: 415 Le grutier a failli taper le mec, puis la voiture et il a fini par taper la barrière (vu comme tout tremble). Il a pas l'air très compétent.

Contribution le : Aujourd'hui 15:16:30