Tchairo Une pool party à Wuhan fait polémique 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 7058 Karma: 5742 "Le 15 août, un complexe aquatique a réuni des milliers de fêtards... à Wuhan. Sans masques, ni distanciation sociale.

Des milliers de personnes sont massées dans une piscine géante, sans masque ni distanciation sociale. Pour une fête qui

se veut dantesque, grâce à des DJ's survoltés. [...] Ces images scandalisent l'opinion publique.

Et pour cause, l'action se déroule le week-end dernier au Maya Beach Water Park de... Wuhan (Chine), berceau de l'épidémie de coronavirus. "



(L'Independant) (France tv info)







> Vidéo originale AFP







Contribution le : Aujourd'hui 15:30:33