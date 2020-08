Ouvrir une bouteille de vin avec une vis et un marteau

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 3059 Karma: 2200

mouais, on apprend ça vers 10 ans en france, non ?

Elle re-fait plus ou moins le mécanisme d'un tire-bouchon.



En plus 3 objets ?! c'est 2 de trop ... yen plein d'autre moyen ne réclamant aucun outillages particulier.



Et je ne peux pas m’empêcher de penser au buzz généré par les gens avec les yeux rivé sur ses nibards tout le long...



Et puis quel bordel dans ce garage !



(oui sale journée au boulot ^^)

