Tchairo Tuto coiffure par Antoine De Maximy

Dans son tuto coiffure, Antoine nous apprend à se couper les cheveux avec un couteau suisse

Tuto coiffure en tournée Carpates !





Tuto coiffure en tournée Carpates !

Aujourd'hui 16:18:16

Tchairo

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 7059 Karma: 5742

@PurLio a écrit:

Topic unique ^^



C'est écrit nul part que c'en est un ^^



J'ai déjà créé plusieurs TU sur le forum, si tu ressens l'envie d'en créer un vas y

Aujourd'hui 17:03:49