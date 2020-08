Je rrrroucoule, je brrrroie la langue de Molière

Je roucoule, je broie la langue de Molière.Extrait tiré de cette vidéo d'un certain Norbat de Paris.Je ne sais trop que penser de cet homme, je viens tout juste de le découvrir, mais son nom m'aura au moins amené à découvrir la sapologie dont je n'avais jamais entendu parler. Une conférence de 2014 publiée sur France Culture traite du sujet.Si ça vous intéresse, j'ai trouvé cet article de Congopage datant de 2014 qui présente Norbat et évoque un certain nombre de problèmes au Congo. Je ne sais pas non plus ce que vaut ce média mais d'après les quelques titres que j'en ai vu, ça ressemble beaucoup à un média engagé.