Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Une pie fait des acrobaties + Phoque sur un paddleboard 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67061 Karma: 29192 Une pie fait des acrobaties sur un fil à Minchinbury, New South Wales, Australie





Magpie Morning Aerobics || ViralHog



Sammy le phoque s'installe sur un paddleboard à Weymouth en Angleterre





Sammy the Seal Hijacks Paddle Board || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 08:58:04