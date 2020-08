Un foie gras Ça se prépare avec amour (ÂMES SENSIBLES)

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2216 Karma: 1755

C'est dégueulasse! La profession devrait s'interdire de tels cas ! Il est anormal d'attendre qu'une assoce enquête et dévoile ces situations extrêmes.



Ca jette le discrédit - à juste titre - sur toute la filière. Aux professionnels de faire le ménage pour sauver leur image et leur crédibilité. Face aux canards boiteux il faut réagir. Fermer les yeux est malsain et contre-productif. Qu'ils ne viennent pas pleurer si leur produit est boycotté.

Contribution le : Aujourd'hui 10:08:52