Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Le coin des pecheurs 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3751 Karma: 5651 Je sais pas si il existe une page sur le site. Mais bon au cas où si y a des pêcheurs sur koreus, j ai des tas de conseils a demander. Et le premier c est : "toujours bredouille...c est normal?"

Contribution le : Aujourd'hui 14:41:37 _________________

"S il vous plai...un ou deux karma pour mangé.."

Avaruus Re: Le coin des pecheurs 0 #2

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7087 Karma: 5753



Si tu pêches au lancer, il faut lancer et ramener lentement.



Si tu pêches dans un point d'eau que tu ne connais pas, sois sûr qu'il contient des poissons. Si tu as la gaule, il faut mettre quelque chose au bout de ton hameçon.Si tu pêches au lancer, il faut lancer et ramener lentement.Si tu pêches dans un point d'eau que tu ne connais pas, sois sûr qu'il contient des poissons.

Contribution le : Aujourd'hui 15:26:43

gazeleau Re: Le coin des pecheurs 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 2220 Karma: 1760

@Avaruus a écrit:

Si tu as la gaule, il faut mettre quelque chose au bout de ton hameçon.



Si tu pêches au lancer, il faut lancer et ramener lentement.



Si tu pêches dans un point d'eau que tu ne connais pas, sois sûr qu'il contient des poissons.



Pour pécho, ces 3 conseils marchent totalement aussi Citation :Pour pécho, ces 3 conseils marchent totalement aussi

Contribution le : Aujourd'hui 15:45:58