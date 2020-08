Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Pékin 1912 vs Pékin 1929, versions restaurées et colorisées 4 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 13854 Karma: 9844 1912



【4K, 60Fps Colorized】China 1912, Qing Dynasty, 100 years ago 【AI Restoration】



1929



【4K, 60Fps Colorized】Peking (Beijing) in 1929, 90 years ago【AI Restoration】



Visiblement la queue de cheval était passée de mode en 17 ans pour les hommes

Contribution le : Aujourd'hui 18:16:19