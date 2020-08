[Malaise] Web série de Chasseurs de France

Je m'installe Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 395 Karma: 186



Oui c'est un très beau partage d'émotion avec la nature ça



Hum on va imaginer ça autrement :

Je me baladais avec mon neveu, on a été dans un parc observé des canards, c'était émouvant de le voir s'émerveiller. Une enfant de son âge est arrivée et ils ont regardé les canards ensemble, main dans la main ... Donc j'ai tiré Ah c'était un très beau moment d'émotion pour moi et pour lui (et pour elle aussi, mais plus court )



