Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67073 Karma: 29204 Dans un entrepôt, un homme fait le cri du singe





Kiedy się z kumplami nudzicie w pracy...

Contribution le : Aujourd'hui 07:46:16