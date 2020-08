Options du sujet Imprimer le sujet

Costume Warhammer 400000 Space Marine

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 67076 Karma: 29205 Un costume Warhammer 400000 Space Marine fabriqué pendant le confinement à Teesside, Angleterre





Prop Builder Crafts Amazing Space Marine Costume during Lockdown || ViralHog

Re: Costume Warhammer 400000 Space Marine

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9697 Karma: 2900 Classe ! Il aurait pu mettre le casque ! (surtout en période de covid ...)

Re: Costume Warhammer 400000 Space Marine

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2015 11:34 Post(s): 3061 Karma: 2204



Manque juste le backpack et les gants ^^, mais c'est très impressionnant quand même. Je n'imagine pas le nombre d'heures de réalisation !





warhammer 400000 rien que ça !



ça ma choqué aussi.

On en a qualifié d'hérétique pour moins que ça !

EXTERMINATUS ! Et un "Imperial Fist" pour être précis (oui je sais ... le nom est un peu ... bref).Manque juste le backpack et les gants ^^, mais c'est très impressionnant quand même. Je n'imagine pas le nombre d'heures de réalisation !Citation :ça ma choqué aussi.On en a qualifié d'hérétique pour moins que ça !EXTERMINATUS !

