Bolsonaro prend un enfant sur ses épaules











https://www.rtl.fr/actu/international/video-bresil-bolsonaro-confond-un-homme-nain-avec-un-enfant-et-le-porte-7800734612



Bon puis la distanciation sociale et les gestes barrières... Mais ce n'est pas un enfant...Bon puis la distanciation sociale et les gestes barrières...

FMJ65 Re: Bolsonaro prend un enfant sur ses épaules

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9701 Karma: 2906 Punaise, je pense que la Covid avait eu sa peau à celui-là ! Pas efficace ce virus !

