Options du sujet Imprimer le sujet

Koutal Course poursuite wtf 2 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 02:42:42 Post(s): 1



J'ai déjà proposé ma vidéo mais le lien envoyait directement à la 56 ème seconde.



Voici un lien correct



C'est une course poursuite avec plein de faux raccord et de gros plans pas sérieux.



Je souhaite avoir des avis, savoir si d'autres gens trouvent ça marrant.

J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire.



Merci Bonjour,J'ai déjà proposé ma vidéo mais le lien envoyait directement à la 56 ème seconde.Voici un lien correct https://www.youtube.com/watch?v=rCbXAINB0AM& C'est une course poursuite avec plein de faux raccord et de gros plans pas sérieux.Je souhaite avoir des avis, savoir si d'autres gens trouvent ça marrant.J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire.Merci

Contribution le : Aujourd'hui 02:53:31