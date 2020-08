Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Sculpture sur pommes de terre

Inscrit: 10/02/2018 18:13



Un artiste réalise une sculpture de taureau avec plusieurs patates. Le résultat est quand même super beau, mais je ne comprends pas trop le projet de faire ça sur ce support.

Contribution le : Aujourd'hui 10:38:26

FMJ65 Re: Sculpture sur pommes de terre

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9711 Karma: 2907 Me demande bien avec quoi il colle. C'est humide la patate !

Contribution le : Aujourd'hui 11:03:52