Une radio globe terrestre permet d'écouter des chaînes du monde entier

Une The DesignSpark RadioGlobe in ActionUne super invention : Jude Pullen a créé une radio nomméequi permet d'écouter les stations du lieu où le viseur/pointeur s'arrête sur le globe terrestre. Impressionnant et franchement cool je trouve.Pour plus d'infos (en anglais) :Un article pour savoir comment la construire (avec une vidéo).Une interview du créateur Jude Pullen.Une review de Pete Wood à propos de cet objet.

