Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Un gang de motards anglais en pleine action (âmes sensibles) 2 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7108 Karma: 5797





Afficher le spoil Le motard qui mène la troupe s'arrête à un passage piéton pour aider une vieille dame à traverser.

Contribution le : Aujourd'hui 10:58:39

defds Re: Un gang de motards anglais en pleine action (âmes sensibles) 0 #4

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1406 Karma: 1037 Je crie au fake !



La probabilité pour que quelqu'un filme cette scène depuis sa fenetre un jour de pluie est proche du néant.



Par contre l'incrustation de la vieille en 3D est super bien faite !

Contribution le : Aujourd'hui 11:24:55