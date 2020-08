Un pilote moto saute de sa moto

Je viens d'arriver Inscrit: 10/05/2013 13:37 Post(s): 60 Karma: 73

Le pilote de moto Viñales s'éjecte de sa moto car il n'a plus de freins.



La Yamaha YZR-M1 va a plus de 200km/h lorsque les freins ne répondent plus au 16eme tour de la course.

Contribution le : Aujourd'hui 17:51:00