Tchairo Quand un maçon coupe les cheveux de sa fille 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 7071 Karma: 5772





https://www.tiktok.com/@udav010/video/6844870414338886917 Un homme coupe les cheveux de sa fille avec un niveau laser

Contribution le : Aujourd'hui 21:15:32

FMJ65 Re: Quand un maçon coupe les cheveux de sa fille 1 #2

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9713 Karma: 2909 Du coup on attend avec impatience de voir le coiffeur monter un mur avec son peigne ....

Contribution le : Aujourd'hui 21:44:42