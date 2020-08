Options du sujet Imprimer le sujet

Avaruus Emballer un cadeau level Japan 0 #1

Help Desk Inscrit: 10/02/2018 18:13 Post(s): 7132 Karma: 5839





J'ai jamais réussi à faire un seul emballage cadeau correct moi.

Contribution le : Aujourd'hui 20:05:38

Skwatek Re: Emballer un cadeau level Japan 0 #3

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 42281 Karma: 17872 Pour les cadeaux de Noël, je finis et commence toujours un peu comme ça mais avec un peu beaucoup moins d'efficacité.

Contribution le : Aujourd'hui 20:15:45

-MaDJiK- Re: Emballer un cadeau level Japan 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 3503 Karma: 1155

@Avaruus a écrit:

J'ai jamais réussi à faire un seul emballage cadeau correct moi.



Hé oui, à chacun son "level". Citation :Hé oui, à chacun son "level".

Contribution le : Aujourd'hui 20:28:34